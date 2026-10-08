中国乒乓球领域不断出现赛场争议事件后，中国国家体育总局发文敦促莫让畸形饭圈文化毒害未成年人。

据“钱江视频”微博账号报道，国家体育总局星期四（10月8日）通过“龙潭湖之声”微信公众号发文称，亚运会乒乓球赛场极端粉丝激起的饭圈风波，并未随赛事落幕而消散，反而延续至WTT（世界乒乓球职业大联盟）赛事，并向赛场外扩散。畸形饭圈文化侵蚀体育领域，消解体育精神，扰乱社会秩序，“已引发全社会普遍反感和强烈公愤”。

体育总局也写道，实施拉踩攻讦、挑动对立等极端言行的人员中，不乏未成年人。“他们干扰比赛秩序，辱骂运动员、教练员的同时，其自身身心健康与价值判断同样受到侵害，成为畸形‘饭圈文化’的受害者。”

文章强调，治理不能止于简单追责，疏浚引导才是根本。体育部门要加强赛场治理和行业监管，推动运动员发挥榜样作用；学校应强化学生网络素养教育与心理指导；家长要关注子女心理诉求，引导其感悟运动员拼搏品格；网络平台应压实主体责任，配合监管部门斩断幕后利益链条。

中国国乒男队在亚运会失利后，主教练王皓与粉丝发生线下对峙。综合《大河报》、观察者网等此前报道，星期二（10月6日）在WTT中国大满贯北京首钢园赛场外，部分观众持续辱骂王皓并高喊“林诗栋上一单”“王皓下课”等口号，王皓被激怒后找警察求助并拍照取证。

中国乒乓球协会星期三（7日）发布声明，宣布将推动建立赛场禁入名单制度。