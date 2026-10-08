中国进入新一轮地方换届周期，中共中央组织部主管的党刊《党建研究》刊登辽宁大连官员文章称，要加大对坊间已经有绰号、诨名的干部的鉴别力度，坚决防止“带病提名”、“带病提拔”。

今年第九期《党建研究》杂志，刊登了大连市委常委、组织部部长李坤平题为《增强干部考察识别穿透力》的文章。

文章提到在考察识别干部中，坚持把政治标准放在首位，“把深入贯彻习近平总书记重要指示精神作为重要标尺”，着重考察政治立场、政治态度、政治觉悟，着重看对“两个确立”的认识怎么样、“两个维护”的定力和能力怎么样。

文章还称，坚持不看一时一事、不凭印象标签，注重了解干部在不同时期、不同岗位、不同环境下的日常表现。特别是对重点关注干部，有针对性地组织开展延伸考察，深入曾经工作过的单位和地区追溯测评，听取原领导、同事和服务对象的真实评价，从“政声人去后”了解政绩口碑。“注意听懂弦外之音和潜台词，对于听到的负面评价深挖细查、逐一核实，防止有瑕疵的人蒙混过关。”

文章还提出“延伸社会观察触角，在坊间口碑中了解品行”，指要坚持把干部考察视角延伸至社交圈、生活圈、朋友圈，按照政治素养好、业务水平高、为人公道正派的标准，择优吸纳本单位同事、曾在本单位工作过的干部、挂职干部、单位辖区干部等群体作为“坊间探头”，听取直观评价与真实感受，重点了解干部在社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德等方面的表现。

文章说：“注重将组织评价与坊间口碑有机结合，把工作表现与日常言行高度统一，重点关注反映领导干部群众观念淡薄、新官不理旧账等政绩观偏差问题，特别是加大对那些坊间已经有绰号、诨名的干部的鉴别力度，坚决防止带病提名、带病提拔。”

文章还提到探索运用数字化手段，建立信息归集、比对、分析、研判机制，畅通组织部门与纪检监察、两办督查、网信公安、信访审计等部门和用人单位的信息沟通渠道，常态化收录干部奖惩处分、信访举报、审计结果、社会评价等信息，建立一单位一档、一人一档的干部信息正负面档案，以“数据穿透”打破信息壁垒。

文章最后说：“充分运用大数据、对比分析、交叉印证等手段，对干部综合情况进行系统分析研判，以精准穿透切实把干部考准考实，确保选出好干部、配出好班子、换出好气象。”