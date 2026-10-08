中国江苏省官方通报，已对太仓市一处非法代孕场所开展调查，将依法查处所存在的违规行为。

江苏省太仓市卫生健康委员会星期四（10月8日）在微信公号上通报，当天上午网上反映该市一房屋内疑似存在非法实施人类辅助生殖技术场所。

太仓市卫健委已会同公安等部门第一时间开展现场核查工作。对核查中查实的违法违规问题，将依法依规处理。

中国打拐志愿者上官正义星期四在微博上发文称，在江苏太仓陆渡镇江南路一别墅内卧底近四个月，发现内设有代孕机构地下手术室、实验室；内部称是华东地区最大代孕地下手术室；承接江浙沪等地代孕机构的取卵、胚胎移植手术；每天5点多开始运作，8点前就完成全部手术；医生麻醉师来自权威医院。

上官正义称，每天手术时，基地外都有人有车放哨，运送客户的车辆窗户都是特殊处理，客户也不准携带任何电子产品，上车前要搜身安检。在此取卵移植的手术医生为一男一女，他们每个月的工资都在25万元人民币（4万7772新元）左右。此处代孕机构地下手术室每月手术上百台。

上官正义续称，星期四上午7时22分报警，卫健委人员1小时40分钟后到。

武汉市和长沙市上月也通报，查封当地的非法代孕场所，逮捕涉案人员。

武汉市卫健委通报，市卫健委联合公安等部门针对网络平台反映该市武湖街道存在非法辅助生殖地下实验室的问题，开展现场联合核查处置工作，并已查封涉案场所，依法控制八名涉案人员。

长沙市岳麓区卫生健康局通报，接获岳麓区天顶街道存在非法应用人类辅助生殖技术手术室举报后，卫生健康部门联合公安部门赶赴现场，查封涉案场所并控制六名涉案人员。