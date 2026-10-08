经常发表争议言论的中国爱国网红卢克文称，1992年至2012年的中国“腐败横行，全民意识形态混乱，不公平泛滥，治安混乱人人自危”。官媒《环球时报》前总编辑胡锡进随后反驳，卢克文“不堪的绝对描述和定性”异于常识和官方叙事。

卢克文星期二（10月6日）在微博发文称：“今天我支持中国共产党，因为确实整体就是对的，特别是近20年反腐，强军，扶贫三件事干得好，1992-2012这二十年，中国腐败横行，全民意识形态混乱，不公平泛滥，治安混乱人人自危，媚国外的一切而贬中华，我是不愿意回到这种时代了。”

卢克文还说，网络上“有些杠精和喷子”总是完全无视中共这些年的成就，“完全无视中国共产党痛定思痛后在反腐领域上的持续压力”；中共确实有缺点和不完美的一面，“有时也生硬空洞，历史上也犯下一些错误，但我们阅读事物是不是应该全面阅读？评价事物是不是应该整体看待？”

他认为，人要有完整阅读事物的能力，不要以偏概全，“不要别人支持中国共产党，就在网络上不断污辱别人”。

胡锡进随后在星期三（10月7日）发文称，卢克文上述贴文的主题“共产党非常伟大，最近20年尤其成就斐然”这个观点很正，“老胡坚决加持”。

但胡锡进随后话锋一转说道：“他（卢克文）在帖子中对1992年之后的20年进行了攻击，做了各种不堪的绝对描述和定性。这与很多人对时代的常识认知不一样，而且，它与官方叙事大相径庭。中国经济高速增长、加入世贸、首次举办奥运、民生深刻改变的那20年，网络大V可以这样公开否定了？”

卢克文星期四（10月8日）再度发文称：“网友们说胡锡进批评你了，你咋不回复？第一，胡锡进所说内容并不是批评，他只是说了自己的观点，大家不要煽风点火。第二，我这人天生不喜欢吵架，喜欢琢磨事但不喜欢吵，爱安静，天生内向。”

草根出身的卢克文，一直充满争议。他18岁从湖南水利水电学校中专毕业，从事自媒体之前，做过流水线工人、开过淘宝女装店。

2018年，卢克文工作室成立，用网文风格解读时政，很快走红，跻身头部则是在2019年。当年香港发生反修例风波，卢克文工作室发布《香港问题与世界真相》文章，阅读量超1000万次，在朋友圈刷屏。

2021年，卢克文在多平台发布《塔利班传》，把本拉登描述为“热爱本民族文化、渴望救国救民族”的人，引发为恐怖分子洗地的争议，公众号一度被禁止关注，但很快恢复运营。去年1月，卢克文工作室公布，其内容在抖音总播放量22亿次，微信公众号平台总阅读量1.2亿次，B站总播放量2.1亿次。

去年12月，“卢克文工作室”微信公众号又发布《中国正在做好对日作战准备》一文，以“内部消息”和激进推演的表述方式，渲染中日关系紧张与对抗态势，并称中国已经在准备对日军事行动。文章发布不久就被删除，随后“卢克文工作室”账号再次短暂被禁止关注。