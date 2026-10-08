中国与欧盟本周将在北京举行为期两天的贸易谈判，力求避免爆发损害双方经济的贸易战。谈判启动之际，欧盟对华姿态趋强硬，正酝酿进一步限制中国商品进口。

据彭博社报道，欧盟贸易专员谢夫乔维奇将在星期四（10月8日）前往北京与中国商务部长王文涛会面，讨论欧盟日均超过10亿美元（12.8亿新元）的对华贸易逆差。与此同时，欧盟正准备采取所谓的保障措施，限制中国混合动力汽车进口，此举可能被视为争端升级。

这些措施可能包括有期限的关税配额，对超过规定数量的进口车辆征收关税。今年8月，中国制造的汽车约占欧洲混合动力汽车销量的四分之一。相比之下，欧盟对中国电动车加征高额关税后，中国电动车进口增速已放缓。

布鲁塞尔智库布鲁盖尔研究所高级研究员埃雷罗（Alicia García Herrero）谈及可能出台的保障措施时说：“这意味着欧盟委员会在欧中贸易谈判中的应对方式发生了重大变化。如果欧洲迈出这一步，北京就会作出回应。”

欧洲与中国汽车产业数十年来联系紧密。大众汽车和奔驰等企业长期凭借燃油车型主导中国市场，以比亚迪和吉利汽车为代表的中国本土车企随后大举进军电动车领域，逐渐占据优势。

电动车产业快速扩张，也造成严重产能过剩，引发惨烈的价格竞争。为摆脱国内竞争压力，中国车企正加快拓展海外市场。由于被挡在利润丰厚的美国市场之外，欧洲成为它们扩张的主要目标。

面对中国进口商品激增，欧盟两大经济体法国和德国本周罕见地展现一致立场，呼吁采取更有力的措施，保护欧洲产业、推动对华贸易恢复平衡。两国星期一（10月5日）向欧盟委员会主席冯德莱恩提交联合文件，建议赋予欧盟新的权力，以便在贸易战爆发时，将中国或其他国家排除在欧盟庞大的单一市场之外。不过，欧盟也希望控制行动力度，避免招致北京报复。

中国商务部星期二（10月6日）回应此事时，敦促法德坚持开放合作和自由贸易，“不要鼓动欧盟动辄使用保护主义工具，更不要将经贸问题政治化和泛安全化，避免以错误方式走错误道路并最终反噬自己”。

本周谈判的结果预计将为下周在布鲁塞尔举行的一场重要峰会提供依据。届时，欧盟领导人将评估，是否采取更强有力的措施，应对中国出口激增对欧洲制造业及数百万个就业岗位构成的威胁。

谢夫乔维奇与王文涛上一次会面是在今年6月，地点为布鲁塞尔。当时，欧盟将10月定为解决贸易分歧取得进展的期限，要求达成谢夫乔维奇所说的“实质性成果”。

不过，熟悉情况的官员说，一些欧洲官员对本轮会谈能否解决产能过剩、市场准入和出口管制等核心争议持悲观态度。双方仍可能作出一些较小的让步，以维持对话。