在人工智能（AI）需求增长的背景下，科技公司寻求债务融资的浪潮继续翻涌。中国科技巨企腾讯据报拟发行至多50亿美元（64亿新元）离岸债券。

彭博社星期四（10月8日）引述知情人士报道，这些债券可能以美元和离岸人民币计价，最早或于本月发行。

虽然目前尚无关于这笔资金具体用途的信息，不过腾讯6月已通过发行长期美元和人民币债券筹集了近47亿美元资金，为公司2020年以来最大发债规模，所得资金主要用于债务再融资，以及包括开发AI产品和服务在内的一般公司用途。

腾讯未回应彭博社的置评请求。

英国《金融时报》上周引述知情者称，美国云计算公司甲骨文签署预估价值约70亿美元、为期五年的租赁协议，让公司可使用遍布东南亚多个数据中心的约10万枚先进AI晶片，以进一步提升腾讯的AI模型，并研发出智能体（agentic）工具。

彭博社上周引述知情人士称，中国AI初创公司深度求索（DeepSeek）新一轮至少800亿元人民币（152亿新元）的融资即将敲定，中国电池业巨头宁德时代与腾讯，均是本轮融资中承诺出资最多的投资方之一。

腾讯也参与成立于中国的AI初创公司Manus的最新一轮5亿美元融资。这是Manus被收购行动叫停后的首轮融资。