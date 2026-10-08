菲律宾军方星期四（10月8日）披露，9月在南中国海争议水域监测到的中国海军和海警船数量，较8月几乎翻倍。

据法新社报道，菲军方统计显示，今年9月在菲律宾驻军的中业岛（菲称派格阿萨岛）和仁爱礁（菲称阿云津礁）周边，以及仙宾礁（菲称萨比纳礁）和黄岩岛（菲称斯卡伯勒浅滩）附近，共监测到101艘中国海军和海警船，8月则为56艘。

菲律宾军方南中国海事务发言人、海军少将特立尼达（Roy Vincent Trinidad）说，中国增派船只，旨在“动摇我国人民守护自身权益的决心”。他将此称为“任务瘫痪”（mission kill），意在破坏菲方继续执行任务的能力。

上周末，菲律宾指控中国军方和海警，在菲律宾专属经济区内的两处南中国海海域，骚扰菲方政府的飞机和船只。

菲方称，一架中国战斗机星期六干扰一架正在黄岩岛附近执行“例行军事巡逻”的菲律宾塞斯纳208型涡轮螺旋桨飞机。

菲律宾海警还说，菲方船只试图接近一艘涉嫌使用炸药捕鱼的外国渔船时，遭中国海警船“尾随并阻挡”。

北京本周则警告马尼拉，不要在争议海域采取“挑衅行动”，并指上述菲律宾塞斯纳飞机侵犯中国领空。