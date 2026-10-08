中国电动车制造商比亚迪的一位高管称，地缘政治是比亚迪扩大业务面临的头号挑战。

据路透社报道，比亚迪执行副总裁李柯星期四（10月8日）在新加坡举行的米尔肯研究院亚洲峰会（Milken Institute Asia Summit）上发表上述观点。

李柯说：“当我们开展业务时，希望做一件事时能有确定性和可预见性，这样才能掌控局面并进行投资。但面对地缘政治，你永远无法理解其中的考量以及他们在做什么。”

她表示，尽管比亚迪已在美国经营很长时间，但由于当地情况复杂，公司目前决定不在美国销售乘用车。

李柯说：“那里没有清晰度、可预见性和稳定性，因此我们决定暂缓进入美国乘用车市场。”

据彭博社报道，美国商务部长卢特尼克今年4月曾表示，美国不需要像比亚迪这样的电动车企业进入本土市场。

今年6月，比亚迪又因被指与解放军存在关联，被美国国防部列入黑名单。

中国国家主席习近平今年9月访美前，曾有消息称中国官员考虑将比亚迪创始人王传福纳入随行企业代表团，但最终未能成行。