中国官方通报，提名资深公共卫生官员宋莉角逐世界卫生组织（WHO）总干事。

中国外交部发言人毛宁星期四（10月8日）在例行记者会上应询时说，世卫组织是联合国卫生健康领域的专门机构，在全球卫生治理中发挥着领导协调作用，当前多边主义受到冲击，全球卫生健康事业发展任重道远，世卫组织如何在新变局和新形势下行稳致远，总干事的作用尤为重要。

她指出，“中方提名宋莉博士参与竞选，体现了中方同各方携手努力，共同推动构建人类卫生健康共同体的积极意愿，表明了中方对多边主义和世卫组织的坚定支持。”

毛宁说，中方相信如果宋莉当选世卫组织的总干事，将有助于这一组织在提升全人类健康福祉方面发挥更为积极的作用。

路透社星期二（10月6日）引述四名外交官和一名知情者报道，中国计划提名资深公共卫生官员宋莉接替现任世卫组织总干事谭德塞。在美国退出世卫组织后，此举可能为北京扩大影响力提供机会。

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知情者称，如果当选，宋莉将成为继陈冯富珍之后第二位执掌世卫组织的中国籍人士，以及第三名掌舵世卫的女性。

公开资料显示，52岁的宋莉早年曾长期任职中国国家卫健委，担任过妇幼健康司司长，拥有超过20年的妇幼健康政策及国际合作经验。2023年10月起，宋莉转任中国全国妇联书记处书记至今。