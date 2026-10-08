中国科技巨头华为与与江淮汽车打造的新款百万级豪车尊界V800，被互联网巨头字节跳动支持的汽车平台懂车帝测评时，发生刹车踏板支架断裂问题。“余承东尊界品牌危机”等多个词条星期四（10月8日）刷屏中国网络。

综合《新京报》和澎湃新闻报道，懂车帝星期四对外发布的场地实测视频显示，三台全新的尊界V800在封闭场地开展百公里时速至静止的紧急制动试验，连续多次重刹后，车辆刹车踏板支架先后出现断裂问题。

这期视频发布后，仅仅半天时间就在中国社媒平台微信上获得逾10万次转发，网民借用华为高管余承东语录“遥遥领先”的评论不断在视频中刷屏，“余承东尊界品牌危机”“尊界V800刹车踏板支架断裂”“尊界懂车帝”等多个词条，也先后登上中国网络热搜。

尊界是华为鸿蒙智行旗下，华为与江淮汽车联合打造的超豪华新能源汽车品牌，主打百万级高端市场。尊界V800是鸿蒙智行尊界品牌推出的超豪华旗舰大型MPV，主打高端商务市场，今年8月刚刚上市，定价76.6万（人民币，下同，14.6万新元）至101.6万元。

报道称，相关消息受到市场广泛关注，江淮汽车星期四盘中股价跌停，收盘价定格在24.72元，对应市值缩水约62亿元。网民呼吁江淮汽车对尊界V800展开调查的同时，也有不少人质疑测试是否合规。其中，不乏有声音质疑测试属于连续暴力重刹，不属于日常道路国标工况，还有网民提到懂车帝此前多次测试鸿蒙智行车型并引发争议。

针对上述测试结果，尊界专属顾问回应凤凰网财经称，品牌方已关注到测试视频，相关事项目前正处于核实处理流程中，事件后续进展将统一通过品牌官方渠道对外公布，建议以官方发布信息为准。

对于车辆出厂前的品控流程，这名顾问说，品牌旗下所有车辆在出厂前，均会经过针对刹车踏板的严格测试流程，符合相关出厂标准要求。

江淮汽车方面则告诉新京报，公司已关注到此事，目前正在调查中，还在多方做测试，有结果后会有官方说明。