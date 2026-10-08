官方数据显示，中国出入境管理新规实施后的首个“十一”长假，中国民众出境444万4000人次，较去年同期增长9.3%。

中国国家移民管理局星期四（10月8日）在官网公布，今年中国“十一国庆节”假期期间，全国边检机关共保障1546万2000人次中外人员出入境，日均220万9000人次，较去年同期增长6.7%。

官方称，“十一”长假期间，单日出入境通关最高峰出现在星期天（10月4日），达239万7000人次。中国大陆居民出境444万4000人次，较去年同期增长9.3%；外国人入境68万2000人次，适用免签政策入境50万5000人次，较去年同期分别增长5.4%、9.2%。共计查验出入境交通运输工具73万2000架（艘、列、辆）次，较去年同期增长14.7%。

中国国家移民管理局称，按照统一部署，中国全国边检机关全力保障中外旅客快速通关，最大限度便利旅客通关。“国庆节期间，全国口岸出入境通关安全高效顺畅。”

中国出入境管理新规9月15日开始实施，多类情形被明确限制出境，一度引起外界担忧出境管控未来或进一步收紧。不过中国中央网信办早前连续两度发文称，“出境将全面收紧，普通人出境变难”的声音，和对中国走向“闭关锁国”感到担忧是误读新规。