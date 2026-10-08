中共吉林省委书记黄强在省会长春一家咖啡馆主持召开和多名网红的座谈会，强调要学习贯彻中共总书记习近平关于网络强国的思想，“牢牢把握正确政治方向和舆论导向，积极弘扬主旋律，传播正能量”。

据吉林省政府官网消息，黄强星期三（10月7日）在长春松苑咖啡馆主持召开吉林网络名人座谈会。

黄强在会上说：“要深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，牢牢把握正确政治方向和舆论导向，积极弘扬主旋律，传播正能量，激发吉林全面振兴的强大力量。”

吉林省政府的官网文章称，座谈会上，网络名人王文东、张芮宁、孙振余、马庆、白佳伟、李亮、蒋易辰、孙大鹰、刘影、万兴富、陈阔、郭佳、郑永、王小野分别发言，结合各自创作运营经历，畅谈心得体会，表达持续深耕吉林、输出正能量内容的强烈意愿，并就共享创作资源、加强主流媒体与自媒体合作等方面提出意见建议。

黄强围绕长春大冬会宣传推广、特色文旅推介、红色历史讲解等方面与大家进行即席交流，并向他们赠送书籍《吉林300年：从边疆热土到现代摇篮》《东北抗联创始人——罗登贤》。他说，近年来，吉林知名度、美誉度、吸引力大幅提高，这是全省人民共同努力的结果，各位网络名人也付出了辛勤汗水、作出了积极贡献。“省委对大家表示感谢、提出表扬。”

黄强还说，各位网络名人具有较大影响力，希望大家用心用情宣传家乡，让更多人认识吉林、走进吉林、爱上吉林；宣传、网信等部门要给予网络名人大力支持和帮助，为大家开展工作创造良好条件。