中国官媒播出的打击电诈纪录片，披露男演员王星被骗至缅甸后，在四天内被转卖三次，最终凭借与女友约定好的求救暗号得救。

据央视新闻报道，由中国公安部和中央广播电视总台联合摄制的三集纪录片《缅北电诈覆灭纪实》，星期一至三（10月5日至7日）在央视综合频道傍晚6时档首播。

最新一集的纪录片男演员王星去年1月被骗至缅甸及获救的过程。

2024年岁末，王星在微信聊天群里看到“颜十六”发布的一则在泰国 拍摄《缉毒女警》的剧组通告，要物色演员，然后按要求拍了表演视频，跟着获得对方确认，并安排飞往泰国参与拍摄。

不过，在王星抵达曼谷素万那普国际机场，司机并未按预订的酒店信息把他送往普吉岛，而是以更换酒店为由，变转方向一路驶向泰国北部的达府湄索县。

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过后，王星被要求换乘另一辆汽车，继续开往缅泰边境。他此时已经察觉到危险，偷偷给女朋友发了一句“猫喂了没有”的微信留言。这是王星出发前与女友约定好的求救暗号。

女友之后迅速报警，王星随后被多名武装人员挟持，从泰国偷渡到缅甸妙瓦底，彻底失联。中国公安机关透露，第一时间发现了王星被转卖的园区，从妙瓦底的阿波罗园区转卖到环亚园区旁边的黑园区，最后转移到妙瓦底的凯旋园区，四天内被转卖了三次。

中国公安部立即启动国际执法协作机制，与泰国、缅甸警方取得联系，请求协助核实并实施营救。联合营救小组很快便找到王星。

王星称曾努力自救，尝试与人口贩卖团伙成员谈判，想用钱换一条生路，但得到的答复是，在妙瓦底，最缺的是人，而不是钱。

王星星期三（10月7日）微博发文，感激国家力量与执法机关的坚定担当，警方的不懈努力，将作恶的不法分子绳之于法。

王星的女友嘉嘉同日也在微博写道，想借这次案件的公开提醒大家务必保持谨慎，当下的陷阱五花八门，不止是高薪诱惑，熟人引荐、包装光鲜的外出机会，都可能暗藏风险。最好的救援，就是从一开始不要踏入险境。