最新研究显示，中国对多边发展机构的资助已增至2010年的10倍，但在国际机构中的投票权和人员代表性，仍未与它的经济体量相匹配。

据路透社报道，全球发展中心（Center for Global Development）星期四（10月8日）发布的报告指出，中国2024年对开发银行的资助达30亿美元（38亿新元），对联合国发展相关机构的资助则大增47%。过去五年，中国对多边开发银行无息和低息贷款项目的资助也增加了92%。

研究还显示，中国在最近一轮增资中承诺出资15亿美元后，已成为国际开发协会（IDA）的第五大捐助方。国际开发协会是世界银行旗下向最贫困国家提供资金的机构。

根据研究，中国2025年对多边气候融资的资助也大幅增至52亿5000万美元，但对全球疫苗免疫联盟（Gavi）等基金的支持却削减了32%。Gavi是一个公私合作机制，负责为低收入国家采购和分发疫苗。

报告共同作者米切尔（Ian Mitchell）说：“与15年前相比，这是大幅增长，但占中国经济的比重仍然很小。”他指出，中国对联合国的自愿资助不多，几乎没有资助特定领域的专项基金；双边援助虽持续开展，规模却有所缩小。

报告显示，中国向联合国机构提供的资金中，只有11%属于自愿捐款，美国这一比例则超过70%。米切尔认为，这清楚反映了中国的战略侧重点。

另一名共同作者齐霍茨卡（Beata Cichocka）说，在美国退出世界卫生组织之际，中国向世卫组织提供了一些大额资助，但并未填补美国及其他西方国家留下的所有缺口。许多西方国家已削减发展援助支出。

长期以来，中国一直争取在世界银行和国际货币基金组织（IMF）中发挥更大作用，以更好反映经济规模和贡献。不过，中国在世界银行的持股比例约为6%，不到机构自身经济计算公式所建议比例的一半；美国则以约16%的持股比例保留否决权。

美国及其他西方国家官员阻碍调整IMF和世行的股权结构。这类调整将扩大中国的投票权，但西方官员认为，各方对股权重新分配尚未达成共识，中国也缺乏透明度。

在高层任职方面，中国籍人士目前在世行及其他多边开发银行担任五个高级管理职位，数量自2021年以来未变。不过，自2020年以来，中国已失去多个联合国机构的高层职位，包括世卫组织和国际电信联盟的职位。