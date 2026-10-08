中共中央巡视组原副部级巡视专员许传智涉嫌受贿，以及利用影响力受贿，一审判监12年。

据中国央视新闻报道，浙江省宁波市中级人民法院星期四（10月8日）一审公开宣判许传智受贿、利用影响力受贿案，决定执行有期徒刑12年，并处罚金人民币250万元（47万新元）；对追缴在案的许传智犯罪所得财物及孳息依法上缴国库，不足部分继续追缴。

许传智被指从2001年至2023年，利用担任中央纪委有关部门负责人，宁夏回族自治区党委常委、纪委书记、监委主任，中央巡视组副部级巡视专员等职务便利，以及职权或者地位形成的便利条件，为有关单位和个人在工程承揽、案件处理、职务调整等事项上提供帮助，直接或通过他人非法收受财物共计折合人民币1072万余元。

许传智也被指退休后，利用他原担任中央巡视组副部级巡视专员等职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为有关单位和个人承揽工程提供帮助，非法收受财物共计人民币2587万余元。

法院认为，许传智的行为构成受贿罪、利用影响力受贿罪，应依法惩处，并说鉴于许传智受贿犯罪、利用影响力受贿犯罪中有未遂情节，到案后如实供述罪行，主动交代办案机关尚未掌握的大部分受贿事实和全部利用影响力受贿事实，利用影响力受贿罪是自首，认罪悔罪，积极退赃，绝大部分犯罪所得财物及孳息已追缴，其中许传智个人实际所得及孳息已全部追缴，具有法定、酌定从宽处罚情节，对许传智所犯受贿罪依法可以从轻处罚，所犯利用影响力受贿罪依法可以减轻处罚。

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宁波市中级人民法院7月23日公开开庭审理该案。许传智当庭表示认罪悔罪。

公开资料显示，许传智今年69岁，长期在中央纪委工作，担任过中央纪委纠正部门和行业不正之风室主任，中央人民政府驻澳门联络办监察室主任，中央纪委党风政风监督室主任，中央纪委驻国家民族事务委员会纪检组组长、国家民族事务委员会党组成员等。

许传智2016年出任宁夏回族自治区党委常委、纪委书记，至2019年卸任。

许传智去年10月官宣被查。中国官方今年1月通报，许传智严重违纪违法被开除中共党籍，并指许传智对党不忠诚不老实，对抗组织审查；干预和插手执纪执法、司法活动和市场经济活动；家风不正。