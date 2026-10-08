香港官方通报，香港警务处国家安全处以涉嫌煽动作为为由，逮捕一男一女。

据香港政府公报，香港警务处国安处星期四（10月8日）通报，当局星期二（10月6日）在九龙区拘捕同为38岁的一男一女，两人涉嫌违反《维护国家安全条例》第24条“出于煽动意图作出一项具煽动意图的作为”罪。

两名被捕人士包括一名持牌保险经纪的男子，涉嫌在不同社交平台上营运专页，发布煽动他人对特区宪制秩序憎恨的帖文。被捕男子同时借此销售保险产品图利。

警方在行动前取得法庭搜查令，搜查各被捕者的住所及检取相关证物。两名被捕者获准保释候查。

据介绍，有关行为涉嫌干犯“出于煽动意图作出具煽动意图的作为”，属严重罪行，首次定罪可被判处监禁七年。

另据香港《星岛日报》和网媒“香港01”报道，消息称，被捕男子是前本土组织“北区动源”成员黄嘉浩，自称为香港一家投资公司的理财顾问，持有保险中介人牌照。

被捕女子为黄嘉浩的友人，本身不从事保险业，也未持有保险中介人牌照，疑受黄嘉浩唆摆协助管理社交媒体。

据了解，有人在黑暴期间成立一个名为“黄式保险（Yellow Insurance）”的社交媒体专页（包括脸书、Instagram和Threads），在推销保险之余，也多次发文支持黑暴，并发放信息抹黑中央、特区政府及宣扬港独，试图煽动他人引起对中央及特区政府的憎恨。

《香港国安法》生效后，该专页改以“软对抗”方式继续煽动反中乱港，同时也宣传歌曲“愿荣光归香港”。