（北京综合讯）中国江苏省太仓市被指存在“华东地区最大代孕地下手术室”，官方通报称，正对此开展现场核查。

中国民间打拐志愿者上官正义星期四（10月8日）在个人微博发贴称，太仓这一代孕地下手术室位于江南路一幢别墅内，他在此卧底了近四个月，当天网络发文之前，已先行报警举报。

贴文说，手术室原本设在苏州市吴江区，被跟踪后转移到太仓，已在当地开设一年多，专门承接江苏、浙江、上海等地代孕机构的取卵、胚胎移植手术，内部称是华东地区最大代孕地下手术室。

贴文称，代孕机构将“代妈”“卵妹”安排在上海15家酒店内，专职司机每天早上5时半将她们从酒店接至手术室，手术室则在早上5时多开始运作，8时前完成全部手术，医生与麻醉师均来自权威医院。

每天手术时，基地外有人有车放哨，运送客户的车辆窗户都经过特殊处理，客户也不准携带任何电子产品，上车前要搜身安检。为掩人耳目，从事手术的医生、麻醉师与管理人员在出入时，会刻意装扮成清洁工模样，内部也仅以姓氏称呼，防范真实身份泄露。

贴文也指出，这一手术室每月完成上百台手术，两名负责取卵移植手术的医生，月薪可达25万元人民币（4万7800新元）左右。

太仓卫生健康委员会星期四在微信公号就此通报，市卫健委对此高度重视，已同公安等部门第一时间开展现场核查工作，对核查中查实的违法违规问题，将依法依规处理。

代孕在中国被严格禁止，但在暴利驱使下，地下代孕产业近年此起彼伏。上官正义今年8月也曝光位于河北省涿州市卢家场村的一处地下代孕手术室，当地号称“北方最大手术室”，每月手术量高达150台，但在他举报后，涉及人员全部逃跑。

中新社旗下新媒体账号《国是直通车》此前引述华东政法大学讲师梁涛称，非法代孕在中国《刑法》领域里至少涉及七宗罪，包括非法经营罪、非法行医罪、非法拘禁罪、拐卖妇女儿童罪、伪造国家机关证件罪、伪造公司企业事业单位人民团体印章罪、故意伤害罪。