欧盟贸易专员谢夫乔维奇星期四（10月8日）在北京展开为期两天的中欧贸易谈判，并称欧盟对华贸易逆差“不可持续”。他此行将会见中国商务部长王文涛，力求通过谈判避免双方爆发贸易战。

谢夫乔维奇当天在社交平台X发文说：“访华第一天，目标只有一个：着手缩小我们不可持续的贸易逆差。”

他还说：“我首先直接听取了在华欧盟企业的意见。与会者传达的信息很明确：需要改善进入中国市场的条件，同时加强我们的经济安全。”

综合法新社和路透社报道，欧洲方面的数据显示，去年欧盟对华贸易逆差日均约10亿欧元（14亿新元）。欧洲许多人将这一逆差归咎于北京的不公平贸易行为，包括国家补贴和低价倾销，认为这些做法挤压了欧洲企业在汽车、化工等行业的竞争空间。

但欧洲也难以承担激怒中国的代价。北京可能实施反制措施，包括收紧对欧洲工业至关重要的稀土等物资供应，或为欧洲对华出口设置障碍。

中国外交部发言人毛宁同日在例行记者会上说，中国始终认为坚持开放合作、通过平等对话协商解决经贸分歧，是符合中欧双方共同利益的。

中欧官员自6月以来持续进行谈判。谢夫乔维奇今年较早时说，希望“到10月取得实质性成果”，令外界对谈判抱有期待。不过，分析人士对中欧本周达成广泛协议的前景持谨慎态度。

谢夫乔维奇列出三项优先事项：应对战略性产业进口激增、扩大欧洲对华出口，以及改善关键原材料的获取条件。中国去年实施出口限制后，欧盟一直寻求更明确的稀土及其他材料出口许可安排。

欧盟还希望通过自愿限制措施，管控中国对欧出口，例如限制运往欧盟的混合动力汽车数量，但北京坚决反对进口配额。