台湾前总统蔡英文2024年卸任后首次访美。她在演讲中说，面对中国大陆持续施加灰色地带压力，台湾不能只为大规模军事冲突做准备，也须提升应对网络攻击、认知作战等日常威胁的能力。她强调，台湾位于第一岛链中心，也是全球科技产业非常重要的一环，在区域安全中扮演难以取代的角色。

蔡英文于当地时间星期三（10月7日）出席斯坦福大学“Stanford DEFCON科技与国家安全会议”，并发表开幕演讲。

蔡英文指出，俄罗斯入侵乌克兰说明，即使各国经济高度相互依存，大规模战争仍可能发生。与此同时，人工智能、无人机等科技迅速发展，传统政府决策和采购程序往往难以跟上。

她强调，国防决心、资源与战略固然重要，但更关键的是能否尽快将这些投入转化为实际防卫能力，这对台湾尤其迫切。台湾每天都面对网络攻击、认知作战、资讯操弄、经济胁迫及关键基础设施遭侵害的威胁。中国大陆军机与军舰经常在台湾周边活动，海警在周边海域的行动也日益频繁。

她认为，这些行动往往刻意避免升高至公开冲突的程度，却逐步改变周边安全环境，因此台湾不能只为大规模军事冲突做准备，还须持续应对灰色地带压力，同时强化自我防卫能力，以应对吓阻失败的可能。

谈及台湾在国际社会的角色，蔡英文说，国际新闻常把台湾视为有安全风险、需要外界帮助的地方，“但这只看到了一部分”。

她指出，台湾是少数有能力扩大制造产能、协助解决供应问题的地方，半导体产业就是一例。“我们的地理位置、民主制度、科技能力和产业实力放在一起，让台湾扮演一个很难被取代的角色。”

蔡英文也回顾任内推动的国防改革，包括将义务役役期从四个月延长至一年，以及推动潜舰自主建造。她指出，台湾首艘自主建造的潜舰“海鲲号”已完成17次潜航海试。

蔡英文星期二（6日）在旧金山与美国前众议院议长佩洛西会面。佩洛西称赞蔡英文是美国的挚友，强调美国国会对台湾的承诺坚定不移。佩洛西2022年访台曾引发北京强烈反对，中国大陆随后展开大规模军事演习。

中华亚太菁英交流协会秘书长王智盛接受《联合早报》采访时分析，蔡英文此行应与近期F-16V战机抵台，以及美国逮捕涉嫌受中国大陆官员指使、跟监台湾总统赖清德儿子的女子等事件一并观察。

他说，美国一方面希望“不去挑战中国的红线”，也不破坏“习特会的氛围”；另一方面，则要展现“它对台湾的支持并没有改变”。

政治大学国际关系研究中心研究员严震生认为，蔡英文以卸任总统身份访美，政治敏感度相对较低，也可在赖清德出访受限的情况下，发挥一定的外交作用。

但对于近期美国的相关行动，严震生则有不同解读：“不是支持台湾，而是反对中国（大陆）。”他认为，即使美中领导人关系良好，也不代表美国各行政部门都会配合北京。

至于赖清德上任以来仍未过境美国本土，两名学者都认为，今年底美中领导人完成预定会晤后，至明年下半年中共二十一大召开前，可能是机会窗口。不过，严震生不排除北京在年底会晤中就此表达关切。