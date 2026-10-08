中国国庆黄金周假期周三（10月8日）结束，期间共有逾141万人次大陆游客访港，较港府早前预测的增加9.3%。受访学者认为，香港旅游业已经复苏，但日后应增加更多具体验性的旅游项目，才能吸引更多大陆旅客访港。

香港入境处数据显示，为期七天的中国十一黄金周假期，累计录得141万6636人次访港大陆客，多于入境处早前预测的129万。回看整个黄金周，10月1日国庆日当天入境的大陆客最近，全日超过27.7万名大陆旅客访港。同时，10月1日至4日大陆客入境人数每日均超过20万人次。

受惠于庞大访港人流等，香港零售餐饮市道表现亮眼。新世界发展公布，旗下K11 MUSEA大型购物中心在国庆黄金周客流创同期新高，按年增长约12%；旅客消费按年增长26%。珠宝钟表继续是重要引擎，最大额单笔消费近200万港元.

据悉，因应大陆政府允许携带“自用合理数量”的海味过关，海味成为今年国庆黄金周大陆游客访港的热门手信。据香港无线新闻报道，有海味店表示，“信息发布出去后，大陆客来港后就开始购入”，并举例海参及花胶等货品，店铺是不停补货。负责人相信，今年黄金周生意按年上升两至三成。并认为是开了个好头，相信可由去年的“低谷”逆转。

微信团队周三发布《2026中秋国庆微信数据报告》，显示港澳仍是大陆游客出境游首选目的地，微信支付香港区域整体消费笔数同比增长近三成。报告指出，从消费类型来看，摄影拍照、电影及演出、运动露营等体验型消费增长较为明显，折射出大陆游客赴港游正在从传统的购物、餐饮进一步延伸至演出、电影、户外活动等更加多元的本地生活体验。

香港旅游发展局主席的林建岳周四接受《明报》专访时认为，旅发局目前有六个“旗舰盛事”，要吸引旅客来港甚至重访，“每次都要想新事情”，不能以同样方式举办活动，也要以“package”（套装式）推广。

他举例说，本月底的“香港美酒佳餚巡礼”除在中环海滨举行，也与全港餐厅及酒吧推出优惠，把11月订为香港美食月；10月17日起首次推出的“香港万圣月”。

香港Pagoda智库共同创办人兼经济研究总监徐家健接受《联合早报》访问时说，今年国庆黄金周访港旅客人数稳步上升，是一个正面现象，反映香港旅游业持续复苏。不过，现在大部分大陆旅客已不像过往般，到香港大量购买黄金或名贵商品，旅客的消费模式已有所转变，香港旅游业也需要作出相应调整。

他指出，近年大陆旅客的旅游和消费习惯出现明显变化，不再集中前往少数热门景点，而是按个人兴趣选择不同地区和活动。这种转变也令旅客分布较以往分散，香港的旅游承载压力有所纾缓，街道不再像过去般挤迫，“香港若要维持旅游业增长，未来应增加更多具体验性的旅游项目，或推出大陆较少见、具有香港特色的活动，以提升香港作为旅游目的地的吸引力，吸引更多大陆旅客访港。”