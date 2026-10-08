台北市长选举进入白热化阶段，一份最新的亲蓝民调结果显示，台北市民对现任市长蒋万安支持度为49%，民进党市长参选人沈伯洋支持度为41%，双方差距相比5月调查的28​​个百分点大幅缩小。

据TVBS新闻网报道，TVBS民调中心星期四（10月8日）公布的最新民调结果显示，年底台北市长选举有92%市民表示会去投票（74%一定会，18%可能会），市民对选战关注度持续走高。

在蓝绿两名市长人选的支持度方面，民调显示蒋万安为49%，沈伯洋为41%，双方差距由5月下旬调查的28​​个百分点，缩小为8个百分点，另有11%尚未决定支持对象。

喜好度方面，数据显示蒋万安喜好度为49%，较5月下降8个百分点，不喜欢比例为33％；沈伯洋喜好度则增加13个百分点来到44%，不喜欢比例降至36%。

政党倾向方面，数据显示民进党28％、国民党32％、民众党7％，中立选民22％，其他及拒答者10％。

民调显示，55%市民看好蒋万安当选连任，远高于沈伯洋的20%，另有26%无意见。其中，国民党（86%）与民众党（89%）支持者压倒性看好蒋万安；民进党认同者看好沈伯洋为50%、蒋万安27%；中立选民则有40%看好蒋万安、15%看好沈伯洋。

TVBS报道指出，沈伯洋通过“台北大洋流”活动密集在各区巡回发表市政蓝图，积极拉抬选战声势，日前举办的竞选总部成立大会更号称吸引12万人到场；寻求连任的国民党籍现任市长蒋万安，近期推动中小学营养午餐全面免费等福利政见，但日前数所学校传出学生食用营养午餐后身体不适事件，引发家长与社会舆论高度关注，考验食安危机处理能力。

上述调查是TVBS民意调查中心在10月3日、5日至7日所进行调查，共接触1284名20岁以上台北市民，其中拒访为164位，拒访率为12.8%，最后成功访问有效样本1120位，在95%的信心水准下，抽样误差为±2.9个百分点以内。