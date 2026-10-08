（台北讯）台湾8月在其东侧太平洋海域发现中国大陆一艘民兵船，该船与其他两艘船只共同活动，这是首次在该敏感区域发现此类船只。

路透社审阅了一份由台湾安捷航空撰写的监测报告。当中称，引起留意的“闽福鼎渔07902”号是一艘兼具中国大陆民兵船职能的渔船，它在8月中旬的某一天，被发现与一艘中国大陆海警船以及一艘科考船协同行动。

报告称，安捷航空运营的一架侦察机在台湾东部花莲县外海30多海里处发现了一支中国大陆海上船队，并利用雷达截图、红外影像和自动识别系统数据记录了这批船只的情况。出于对反侦察风险及自身行动安全的考虑，该公司要求不公开具体的日期。

安捷航空防卫暨安全事业处长洪晓荣称，这三艘船分布在大约10海里的范围内，但仅凭一次监视追踪，无法确定它们的具体任务或彼此间是否存在协同行动。

两名台湾高层官员证实了此事，称“闽福鼎渔”号、“海警2502”号及科考船“向阳红03”号8月中旬确实曾在台湾附近海域活动。

一名官员说，台湾当局确认这艘渔船隶属于中国人民解放军的海上民兵船队，台方一直在追踪这一船队，该船队的行动是“配合中国海警海上骚扰演习”的一部分，并补充说“民兵船的目的是实施实质性骚扰”。

另一名官员说，这三艘船的活动区域，通常少有中国大陆船只涉足，因此已被“列为重点监控对象”。

中国海上民兵的运作模式可追溯至上世纪50年代，这些民兵力量由渔船组成，常见于南中国海热点地区，船员接受培训并获得支持，以便在争议海域开展行动，且往往与海警船协同作业。

台湾国防部就事件发表声明称，中国大陆正“以执法和科学研究为掩护进行骚扰，企图在非冲突状态下扩大行动范围，从而制造一种拥有事实管辖权的假象”。

声明说，此类行动破坏了国际秩序并挑战了台湾的海上权益，并补充称，台军正利用侦察手段，协同包括海巡署在内的其他机构，对中国大陆的活动进行监控。