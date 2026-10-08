中国官方公布规定草案，拟要求网络平台与零工劳动者签订劳动合同或书面用工协议，并加强工资、休息等权益保障，数百万外卖骑手、快递员和网约车司机有望受惠。

综合新华社和法新社报道，中国人力资源社会保障部星期四（10月8日）发布《新就业形态劳动者权益保障办法（征求意见稿）》，公开征求意见至11月8日。

草案首次提出以规章形式，将接受企业劳动管理、但不完全符合确立劳动关系条件的新就业形态劳动者，纳入劳动法律制度保障。

根据草案，符合确立劳动关系条件的，企业须依法与劳动者签订劳动合同；不符合条件但接受劳动管理的，平台须与劳动者签订书面用工协议。平台与合作企业共同实施劳动管理的，则应签订三方书面用工协议。

包括阿里巴巴、美团和滴滴在内的平台企业，也不得通过诱导或强迫劳动者注册为个体工商户等方式，规避用工责任。

智库中国新就业形态研究中心的一份报告显示，中国2025年有2亿8000万名灵活就业人员。目前，许多零工劳动者以自由职业者身份工作，或由分包商雇用，往往缺乏正式的用工合同。

不少零工劳动者保障有限，工时长、收入相对较低。他们所在的外卖配送等行业竞争激烈，平台之间频繁展开价格战。

草案拟保障零工劳动者享有最低工资保障、法定节假日工作的额外报酬，以及适当休息。平台还须向劳动者解释涉及权益的算法；停止派单、封禁账号等涉及劳动者重大利益的决定，原则上不得由算法自动作出，须经过人工审核。

中国有关部门今年4月指出，将通过加强劳动者法律保障，更好地规范零工经济，力争在三年内就改善劳动条件取得“实质性进展”。