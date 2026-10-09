中国与欧盟的贸易紧张，越来越接近临界点。若中欧贸易冲突继续升级甚至到决裂，围绕中国“产能过剩”的国际争议，也可能来到新高点。

数据显示，中欧贸易失衡在最近五年里加速恶化，欧盟去年对华货物贸易逆差扩大至3593亿欧元，是2019年的两倍以上。欧盟方面称，无法接受如今每天高达11亿欧元的对华贸易逆差，认为这是中国采取不公平的贸易行为所致。中国方面则反驳，欧盟展示的数字经不起细看，因为中欧贸易中近半数为中间品贸易，欧企购买高性价比的中国产半成品，通过加工升级后销往全球，“顺差在中国，利润在欧洲”才是中欧贸易的真相。此外，欧盟在对华服务贸易上长期保持顺差。

为了避免一触即发的贸易战，中国与欧盟自今年6月就在紧绷的气氛中谈判。到了本周，欧洲贸易谈判代表谢夫乔维奇（Maros Sefcovic）飞抵北京，从星期四（10月8日）开始与中国商务部部长王文涛展开两天的密集磋商。谢夫乔维奇正肩负重大使命，当他带着谈判结果离开北京后，欧洲各国领导人下周将在布鲁塞尔举行欧盟峰会，讨论如何应对来自中国的竞争。