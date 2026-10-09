中国外交部长王毅据报在上月会见到访的日本前外长岩屋毅时，再要求日本首相高市早苗撤回涉台言论。

日本共同社星期四（10月8日）引述多名日中关系消息人士透露，王毅9月28日在北京与岩屋毅会谈时，传达了中方坚持要求高市早苗撤回去年11月在国会答辩作出的“台湾有事”言论。

中国外交部在官网发布的会谈新闻稿未提及撤回涉台言论，而是提出要纠正涉台言行。

共同社报道称，由于中方新闻稿中未出现“撤回”一词，日本国内有部分人士一度认为中方态度可能有所软化。但据日中关系消息人士称，王毅在与岩屋会谈时明确表示，需要“撤回或者更正”涉台言论。

一名日本政府相关人士指出：“中方对高市政权采取的强硬态度基本上没有改变。”

高市早苗去年11月的涉台言论，令日中两国关系陷入低谷，官方乃至民间的互动交流近乎停摆。中方明确表示，高市早苗必须撤回相关涉台言论，否则中日关系将不会好转。

今年2月，高市早苗在国会发表施政演说时，表明将致力推动与中国的战略互惠关系，并要冷静应对两国持续悬而未决的问题。中国外交部回应时称，日本若想发展中日战略互惠关系，应撤回高市早苗涉台言论。

近期，日本国会议员和民间经济团体积极推动访华行程，希望借此改善两国关系，但迄今收效不大。