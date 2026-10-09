美国社交媒体巨头Meta禁止短视频平台TikTok中国母公司字节跳动在其旗下平台投放广告，进一步加剧Meta与TikTok之间的竞争。

彭博社报道，Meta星期四（10月8日）起全面限制字节跳动在其旗下平台投放广告及付费营销信息。中国科技巨头字节跳动虽不再控股，但仍参与TikTok在美国的部分关键业务。

Meta说，禁令适用于美国、加拿大、埃及、印度尼西亚、日本、泰国和越南，也涵盖在这些国家投放广告、并将用户引流至TikTok及字节跳动其他产品的第三方广告商。

Meta发言人斯格罗（Chris Sgro）在电邮声明中称，公司没有必要为一个意图将用户从其应用中拉走的竞争对手投放广告。他表示，拒绝向竞争对手提供推广服务，是各行各业的正常商业做法。

报道指出，Meta与TikTok近年来一直竞争激烈，但双方竞争存在一个关键的不对等：TikTok得以在Meta最重要的市场美国运营，而Meta却无法进入TikTok最重要的市场中国。

今年8月，Meta同意与美国多个州达成一项金额高达180亿美元（230.5亿新元）的和解协议，并须根据协议在旗下Instagram和脸书应用中，为未成年人增设安全防护措施。

此后，双方的竞争进一步升温。Meta持续向TikTok和谷歌旗下视频平台YouTube施压，要求它们承诺采取类似措施，并暗示Meta无法单独解决整个行业面临的未成年人安全问题。

TikTok尚未对此公开表态。TikTok上月采取了一系列措施，限制用户从其平台转向其他社媒平台，包括移除用户个人资料页面中直接转至Instagram的链接。