在巴西总统大选首轮投票中意外领先的保守派候选人弗拉维奥·博索纳罗（Flávio Bolsonaro）说，自己若当选将与美国和中国都展开合作。

据彭博社报道， 博索纳罗星期四（10月8日）在巴西利亚的一场活动上说：“我不会选边站。无论我们是跟中国、以色列、中东、阿根廷还是印度打交道，我始终站在巴西人民这一边。这是我的执政方式。”

博索纳罗在上星期天（10月4日）举行的巴西总统大选第一轮投票中领先寻求连任的卢拉。第二轮投票将在10月25日进行。

弗拉维奥对首轮投票结果表示满意，并称自己很有可能在第二轮选举中获胜。他在巴西利亚举行的记者会上说：“巴西渴望变革……这是（卢拉所属）劳工党时代的终结。”

里约热内卢州立大学政治学家博特略（Carolina Botelho）说，自1985年巴西结束军事独裁统治以来，在首轮投票中领先的候选人最终都赢得了总统选举。

彭博分析指出，在愈发向中国靠拢的南美洲，博索纳罗若胜选将意味着美国总统特朗普的右翼盟友将横扫西半球主要经济体。此前，保守派已在哥伦比亚、智利和秘鲁近期的选举中取得胜利。

弗拉维奥是巴西前总统雅伊尔·博索纳罗（Jair Bolsonaro）之子，誓言将与特朗普政府深化经贸和打击犯罪合作，并参与美国主导的美洲反贩毒集团联盟。弗拉维奥曾在5月访问白宫时与特朗普会面。

不过，对弗拉维奥来说，当选总统意味着他将掌控显著依赖中国的巴西经济。中国是巴西的最大贸易伙伴，也是支撑巴西经济农产品出口的最大买家。