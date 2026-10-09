中国百万级豪华新能源汽车尊界回应刹车踏板支架断裂争议时称，用户实际使用中未发现相关故障，但仍将优化部件设计，并为已交付的用户提供免费升级。

中国科技巨头华为与江淮汽车打造的新款豪车尊界V800，在汽车平台懂车帝星期四（10月8日）发布的测评视频中，三台新车在紧急制动时均出现刹车踏板支架断裂问题，刷屏中国网络。

尊界汽车星期四在官方微博发布声明，表示高度重视相关视频引发的关切。

声明称，尊界汽车的制动系统按照高于中国国家标准和行业标准的要求完成全流程开发与验证。自首批车辆交付以来，在用户实际使用场景中，未发生制动踏板支架底座断裂故障。

声明指，即便是非标准的极端测试工况，公司仍希望为用户提供更高的安全冗余，因此将进一步优化该部件设计。公司也将对相关部件的设计验证、试验边界与生产质量管理开展系统性复核与补强，持续完善其安全体系。

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据IT之家消息，懂车帝有关人员回应时则说，百公里刹车实验并非极端工况，很多人在高速驾驶场景下都会遇到，是汽车实测最基本的科目之一。

视频中出现的制动踏板支架断裂属首次出现，且连续三次实验在同一位置出现相似断裂现象，存在一定安全隐患。懂车帝方面也称，网传暴力测试不存在，而是正常的刹车踏板大力制动。

另据凤凰网科技，有网民星期五（9日）凌晨发现，懂车帝测试尊界V800的视频疑似被删除，在微博、哔哩哔哩及微信视频号都已无法打开原视频。