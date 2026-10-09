中国驻韩国大使戴兵与韩国执政党共同民主党党首金民锡会面时说，明年是中韩建交35周年，希望双方深化友好合作、排除干扰因素，推动两国关系迈上新台阶。

据中国驻韩国大使馆微信公众号消息，戴兵星期四（10月8日）在韩国国会与金民锡会面。

戴兵说，当前国际形势变乱交织，发展好中韩关系的重要性更加凸显。去年底今年初，中韩元首成功互访，引领双边关系重回正轨并向好发展。

他并称，中方欢迎李在明总统赴华出席深圳亚太经济合作组织（APEC）会议。中国共产党愿与共同民主党加强治国理政经验交流，更好造福两国人民。

另据韩联社报道，金民锡在与戴兵会面时，双方就新万金投资合作、扩大青年交流等推动韩中关系发展的方案进行了讨论。

金民锡表示，据他了解，韩国总统李在明曾向中方提议，自己也曾向中国总理李强提出请求，促成中方派考察团对新万金产业园区进行了调研。希望中方今后也能继续提供帮助，助力后续工作到位。

韩中两国领导人在去年11月1日举行的会谈中探讨了激活被指定为韩中产业合作园区的新万金投资方案。之后，两国今年1月签署了深化韩中产区合作的谅解备忘录，中方决定向新万金派遣投资考察团。

金民锡还说，希望两国青年交流大幅扩大，并创造更多机会，让韩国年轻人、大学生到中国感受中国的发展，体验各种社会风貌。

今年6月，金民锡以总理身份访华并出席辽宁省大连市举行的世界经济论坛第17届新领军者年会（也称夏季达沃斯论坛）。这是他就任总理后首次访华。

此外，金民锡已表达辞任总理意愿，8月在大田市举行的韩国执政党共同民主党全国党员大会上当选新一任党首。党首任期两年，将掌握2028年韩国国会议员选举候选人提名权，对李在明政府执政及执政党内部权力格局具有重要影响。