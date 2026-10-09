欧盟与中国新一轮贸易谈判星期五（10月9日）在中国收尾，欧盟贸易专员谢夫乔维奇说，谈判达成“切实成果”至关重要。

法新社报道，本轮谈判正值欧盟与中国经贸关系持续紧张数月之际，双方贸易摩擦不断升温，可能进一步演变为全面贸易战。

谢夫乔维奇（Maros Sefcovic）星期四（8日）晚间在北京与中国商务部长王文涛会面后，在社媒平台X上发布两人合照并配文称，经过三个月密集接触，双方正努力推动欧中贸易关系趋于平衡。

谢夫乔维奇说：“欧中贸易投资磋商机制下的第一阶段谈判取得切实成果至关重要。”

谢夫乔维奇星期四早些时候说，欧盟对中国的贸易逆差每天约达10亿欧元（约14亿新元），这种情况“不可持续”。

欧洲多国指中国存在不公平贸易行为，包括通过巨额补贴扶持企业、倾销产品以及操纵汇率，威胁欧洲本土企业。

不过报道指出，欧洲或难以承受激怒中国的代价。北京可能收紧稀土等关键物资的供应，或对欧洲输华产品设置贸易壁垒。