华盛顿正寻求限制北京在战略领域的影响力之际，美国国务卿鲁比奥访问葡萄牙时呼吁，包括葡萄牙在内的欧洲国家不应在关键商品供应上依赖中国等单一国家。

彭博社报道，鲁比奥星期四（10月8日）在葡萄牙首都里斯本与葡外长兰热尔（Paulo Rangel）举行联合记者会时，被问及是否担忧中国在欧洲的布局。他回应说：“我们认为，无论对美国、葡萄牙还是世界上任何国家而言，这都不是好事。”

他补充说：“我们认为，必须实现多元化。”里斯本是鲁比奥此次出访的最后一站，此前他还访问了冰岛和希腊。

报道指出，上述问题对葡萄牙而言尤为微妙，因为中国企业已在当地一些最具战略意义的企业中持有大量股份。

例如，中国长江三峡集团持有葡萄牙电力公司（EDP）22.2%的股权，中国国家电网持有葡萄牙国家能源网公司（REN）25%的股权，复星集团则持有葡萄牙最大上市银行葡萄牙商业银行（Banco Comercial Português）20.45%的股权。

中国也是葡萄牙最大的外国投资来源国之一。根据葡萄牙央行数据，截至2024年底，中国在葡萄牙的外国直接投资约为121亿欧元（约173.8亿新元）。

兰热尔称美国是葡萄牙的“重要盟友（great ally）”。他也说，葡中关系已有500多年历史，中国对葡萄牙的投资符合欧盟现行规则，也将遵守欧盟未来制定的规则。

欧盟正研究新规，以减少对中国的依赖，包括推动供应链多元化、加强对中国投资的审查等。