香港过去两年被列入美国贩运人口报告的第二级别监察名单，今年则降至第三级。对此，香港特区政府发文予以反驳，指美方的做法毫无事实根据，是刻意抹黑香港声誉。

港府在星期五（10月9日）凌晨发布的新闻公报中，强烈反对美国国务院《2026年美国贩运人口报告》中关于香港毫无事实根据的评论及抹黑，并予以严厉谴责。

港府发言人说：“该报告将香港评为第三级别是完全毫无根据，显示它蓄意抹黑香港的良好声誉。在香港，贩运人口从来不是普遍存在的问题，也没有任何迹象显示犯罪集团以香港作为贩运人口的目的地或中转站。”

发言人强调，港府一直以积极主动及采取全方位的策略打击贩运人口活动，并在打击贩运人口和加强保障在港外籍家庭佣工方面投入了大量资源。

发言人指出，港府去年在对包括非法入境者、性工作者、非法劳工、外佣、输入劳工和其他怀疑受害人等进行的约1万2100次初步识别审核，较去年增加7%，识别了15名受害者，均为坠入东南亚国家求职骗案的香港居民。

此外，发言人也说，香港执法部门去年继续调查涉及受害人被诱骗至东南亚国家、被禁锢从事非法工作的求职骗案，并起诉犯罪人士。警方去年也继续大力打击卖淫等色情活动，一共进行了108次扫黄行动，较2024年增加6%，有203人被捕。

警方去年也拘捕了37名涉及虐待或性侵犯的外佣雇主。另有49名外佣雇主因协助及教唆外佣违反逗留条件而被检控，38名雇主已被定罪。