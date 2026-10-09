网络安全公司指人工智能（AI）智能体ARTEX被用来展开针对韩国银行的网络攻击后，ARTEX的中国开发者称，已将ARTEX转为闭源。

开发者星期四（10月8日）通过GitHub账号“Autumn-27”发布中文贴文称：“鉴于工具被滥用的现实情况，ARTEX项目将不再更新，并转为闭源。后续不再对外发布任何版本或维护支持。”

开发者也说，ARTEX的设计初衷是出于学习与研究目的，旨在帮助企业、组织在获得授权的资产范围内进行安全风险测试，提升安全防护能力。

开发者也写道：“对于任何未经授权、违反法律法规的使用行为，作者不承担任何责任，并予以强烈谴责。”

路透社报道，ARTEX在Github的页面已下线。

美国网络安全公司CrowdStrike星期三（7日）说，关于针对韩国银行、旨在窃取客户个人数据的网络攻击幕后嫌疑人，有可能是在中国的一名26岁嫌犯，而这名嫌犯使用ARTEX AI智能体和美国AI巨头Anthropic的Claude Code。

ARTEX今年在GitHub发布，是一款旨在实现渗透测试自动化的开源AI智能体。报道称，它并非独立大语言模型，而是通过连接ChatGPT、Claude、DeepSeek等外部大语言模型，协助机构进行自身网络漏洞检测。

中国外交部发言人毛宁星期四在回应关于此事的提问时说，“我不了解你提到的具体情况”，但强调中国一贯反对并依法打击黑客活动，更反对出于政治目的散布虚假信息。