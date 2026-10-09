台湾总统赖清德在接见到访的美国参议员班奈特访问团时说，台海和平稳定攸关第一岛链及印太区域的稳定与发展。

据台湾总统府官网消息，赖清德星期四（10月8日）与班奈特（Michael Bennet）会面时说，台海和平稳定不只是台湾的事情，也攸关整个第一岛链及印太区域的稳定与发展。

赖清德指出，台湾有决心强化自我防卫能力，以实力捍卫和平。台湾整体国防预算今年已超过台湾生产总值（GDP）的3%，达到3.2%；明年国防预算将占GDP的3.9%，并占中央政府总预算岁出20%以上，预计在2030年之前能达到GDP占比5%。

他表示，台湾也正积极导入人工智能（AI）、无人载具、太空科技，以及新的通讯与指挥系统，加快国防科技创新的速度，建立更智慧、更分散，也更具韧性的防卫体系，达到不对称作战目标，并期待台湾和美国能共同携手打造无人机非红供应链，并有更多的产业交流合作。

赖清德指出，参议员班奈特长期关注太空产业发展，并持续推动台美太空援助法案。去年台湾第一个自主发展的光学遥测卫星星系“福卫八号”正式展开部署，未来希望能得到班奈特的支持，透过台美更深入合作，在太空时代建立更紧密的伙伴关系。

同日，赖清德接见到访的美国众议院预算委员会民主党首席议员博伊尔（Brendan Boyle）访问团时表示，期待能与美国进一步深化国防合作，从军事采购逐步走向共同研发、共同生产，提升双方国防产业的韧性与量能；特别在建置无人机及反无人机系统、运用AI辅助军事决策、以及提升后勤作战效能等方面能有更多合作，共同为印太的和平稳定做出更多贡献。