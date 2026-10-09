中国甘肃省将建设干部选拔任用系统，对干部简历进行结构化改造，初步实现干部经历可查可统。

综合澎湃新闻、甘肃组工网消息，中共甘肃省委组织部在2026年第9期中共党刊《党建研究》刊发署名文章透露上述信息。简历改造适用于全省副处级以上干部，并将构建领导班子和干部的“全息信息表”。

据介绍，上述干部选拔任用系统将以任免业务为主线，贯通监督、考核、培训等各个业务子系统，整合干部工作各环节数据信息，把实绩识人与数据识人结合起来，进一步增强干部考察考核的精准度和穿透力。

文章称，信息化建设有助于优化业务流程、提升工作效能，是推动干部工作科学化、规范化的重要方式。

甘肃深入把握信息化建设内在规律与干部工作业务逻辑，坚持以选育管用为主线、以干部数据为纽带，通过构建覆盖全链条、贯穿全周期的业务闭环，不断提升干部工作的系统性和协同性。

文章介绍，甘肃省将在干部“入口”环节，建设公务员考录系统，推动公务员招录遴选和选调生选拔工作实现全流程信息化。将考录系统对接到公务员登记、信息采集和数字化人事档案等内部管理系统，确保进入渠道规范透明、源头数据准确真实。

在干部“管理”环节，甘肃将建设干部考核测评模块，以及监督管理模块，后者对干部奖惩信息集中统一管理，并联合纪检监察、审计、信访等单位构建干部监督“数据池”，实现监督信息即时归集与风险预警。

在干部“出口”环节，甘肃建设覆盖全省的公务员管理平台，在线办理干部调动、退出、退休等业务，办理情况自动同步至工资管理系统，确保待遇衔接无误；编制空缺情况自动同步至公务员考录系统，为制定公务员招考计划提供准确参考。