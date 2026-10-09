中国湖南临澧烟花爆炸事故调查报告出炉，涉企业违规运输引发爆炸，32公职人员被追责问责。

综合央视新闻和新华社客户端报道，湖南省政府事故调查组星期四（10月8日）公布《常德临澧山洲烟花公司“6·16”较大爆炸事故调查报告》。

《报告》指出，临澧县湖南省山洲烟花有限责任公司2025年6月16日上午8时23分许发生爆炸事故，造成九人死亡、26人受伤、直接经济损失2319万元人民币（443万新元）。

经调查认定，上述事故是一起因涉事企业违规使用电动三轮车运输亮珠翻车引发爆炸，以及抢工期赶进度、违章冒险作业、“三超一改”、分包转包，中介机构出具虚假安全评价报告，有关党委政府和部门安全生产责任不落实、监管不力，导致的较大生产安全责任事故。

调查发现，涉事企业山洲烟花公司毫无法治意识和风险意识，安全生产主体责任完全不落实，长期违法违规组织生产，现场管理混乱失控。

调查还认定，属地政府和有关部门没有真正认识到烟花爆竹生产蕴藏的巨大安全风险，偏重产值和规模，忽视了安全与管理，对烟花爆竹生产企业长期存在的违规用地、分包转包生产线、超员超量组织生产等问题不下狠手、不出重拳，有的甚至视而不见、听之任之。

事故发生后，11名事故相关责任人已被司法机关采取强制措施。湖南省纪委监委成立追责问责审查调查组，依规依纪依法对湖南省应急管理厅、常德市应急管理局、常德市工业和信息化局、临澧县委县政府、临澧县应急管理局、临澧县停弦渡镇、浏阳市应急管理局等单位32名存在失职失责问题的公职人员严肃追责问责。