中国房地产开发商绿城中国前主席张亚东涉嫌收贿2000万港元（326万新元），促成大连房产收购项目，被香港廉政公署起诉。

香港廉政公署星期五（10月9日）在官网发布新闻稿，通报上述消息。

根据新闻稿，香港廉政公署当天上午落案起诉绿城中国控股有限公司（绿城中国）时任主席张亚东（58岁），控告他涉嫌从一名大连房地产开发商股东收受贿款2000万港元，致使绿城中国以4亿4000万人民币（8400万新元）购入当地一个房地产项目。案件当天在东区裁判法院提讯。

控罪指张亚东涉嫌在2020年1月至2023年3月期间，与一名中间人、一名大连房地产开发商股东及其儿子等人串谋，收受该名股东贿款，致使绿城中国取得该房地产开发商的股权。

廉署调查发现，涉案股东自2019年起已向绿城中国推销大连一个房地产项目，其后张亚东涉嫌透过涉案中间人向该股东索贿，促成绿城中国购入上述房产项目。涉案贿款怀疑经由该中间人，分多笔款项存入张亚东儿子的银行户口。

绿城中国在廉署调查案件期间，提供全面协助。