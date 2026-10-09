台湾在非洲唯一友邦斯威士兰的国王姆斯瓦蒂三世星期五（10月9日）抵达台湾，出席双十节庆典。他承诺加强与台湾的长久友谊，台湾总统赖清德则说，无论国际情势如何变化，双方始终彼此信任，是相互扶持、共同成长的伙伴。

综合台湾外交部和总统府新闻稿，姆斯瓦蒂三世应台湾政府邀请，偕王妃率团搭乘专机访台，行程从星期五持续至下星期六（17日）。台湾外长林佳龙当天凌晨前往接机，代表台湾政府与民众表达欢迎。

这是姆斯瓦蒂三世自1986年即位以来第20次访台。台湾外交部说，此行延续双方高层互访的传统，也将进一步深化各领域交流合作。

赖清德当天上午在台北两厅院艺文广场以军礼欢迎姆斯瓦蒂三世。仪式鸣放21响礼炮，两人检阅仪仗队后分别致辞。

赖清德说，近年来在“荣邦计划”框架下，双方持续深化各领域合作，民间交流也更加密切。他期待在国王的支持下，为双方邦谊奠定更深厚的基础。

另据路透社报道，姆斯瓦蒂三世在致辞时说，斯威士兰将继续支持台湾有意义地参与联合国事务。

他说：“我们高度珍视两国之间的长久友谊与合作，并期待进一步加强这些纽带，造福两国人民。”

斯威士兰是全球仅有的12个与台湾保持外交关系的国家之一。赖清德原定今年4月下旬访问斯威士兰，但专机拟途经的三个非洲国家突然取消飞航许可，导致行程受阻。他后来在斯威士兰政府协助下，以高度保密的方式于5月2日飞抵该国首都。

据南非网媒《Swaziland News》今年6月报道，斯威士兰总理戴罗素4月邀请美国经济学家萨克斯向内阁做非正式简报。身兼斯威士兰经济顾问的萨克斯，在会上建议尽快与中国大陆建立外交关系，以争取更多经济利益。

林佳龙当时回应称，相关说法仅是学者建议，不代表斯威士兰政府立场，台斯关系目前未受影响。