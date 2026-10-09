中国新一轮楼市刺激措施推出后，国庆黄金周房屋销售仅温和回升，引发外界疑虑政策能在多大程度上提振低迷楼市。

据彭博社报道，研究机构Proptech Innovations对25个主要城市的监测数据显示，今年国庆假期新房销售同比增长15%，但按销售面积计算，仍较2024年同期低9%。2024年，力度更大的刺激方案曾带动成交量激增。

二手房市场同样未恢复至2024年的水平。中指研究院的数据显示，今年国庆假期日均成交量较两年前同期低21%。

Proptech Innovations分析师在星期四（10月8日）发布的报告中说：“买家的购房意愿确实回升，但尚未转化为强劲的销售表现。最新政策的适用范围相对有限等因素，限制了销售短期内反弹的幅度。”

中国上月推出全国性房贷贴息措施，旨在减轻低收入家庭的经济负担，受惠群体包括新市民、应届毕业生和基层劳动者。要享受贴息，所购住房面积须不超过120平方米，总价不超过150万元人民币（28万新元）。

法国兴业银行大中华区经济学家林紫琼（Michelle Lam）在星期三（7日）的报告中写道：“这样的政策设计难以扭转局面。我们预计，它不会实质改变楼市持续调整的走势，尤其是在低线城市。”

中国正加大政策支持力度，以实现全年4.5%至5%的经济增长目标，但仍侧重定向支持。彭博社分析，近期经济增长走势与官方目标差距不大，决策者希望在稳定经济的同时，避免大规模财政扩张。楼市刺激方案的覆盖范围有限，也反映了这一政策取向。