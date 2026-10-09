中国湖南永州一名女地方官据报与多人婚内出轨。前夫离婚后在追讨女子据称答应但未支付的部分赔偿款额，前妻则报警指他勒索。

离婚男子的兄长张先生告诉奔流新闻，身为湖南永州市商务局局长的周姓女子婚内出轨多人。永州市商务局官网资料显示，这名局长名叫周晓芬。

据奔流新闻报道，张姓男子提供的《周某某出轨情况表》显示，周晓芬2005年至2026年至少与九名男子存在不正当男女关系，其中八人属婚内出轨，包括当地多名公职人员及商人。

报道称，张姓男子也提供大量亲密聊天记录、照片。另有一份2018年12月23日落款“周某某”的《保证书》中称，“从此断绝和魏某某的任何联系……不准和其他异性有暧昧关系”。

张姓男子告诉记者：“我弟弟发现周女士出轨后才离婚的。起初，周女士答应离婚赔偿弟弟500万元精神损失费，可《离婚协议书》只写明赔偿330万元（人民币，下同，63万新元）。”

他续称：“离婚后，周女士支付了330万元，弟弟讨要剩余的170万元时，遭周女士报警。弟弟被逮捕后，我也向有关部门反映周女士生活作风问题，但截至目前没收到任何调查处理结果。”

张姓男子称，周晓芬今年4月报警称遭前夫敲诈勒索；弟弟5月被刑事拘留、批准逮捕。9月4日被永州市冷水滩区人民检察院以涉嫌敲诈勒索罪提起公诉。

张姓男子也质疑周晓芬利用身份干预司法，致使案件仅用五个月即完成立案、侦查、公诉全部流程。

永州市纪委监委工作人员星期四（10月8日）告诉记者，已收到反映永州市商务局局长周晓芬的相关材料。对于调查处理情况，工作人员表示处在保密阶段，无法透露。

中国极目新闻网站星期五（9日）发表评论员文章称，这起离婚案暴露出来的几个疑问，有必要查清查实，包括离婚赔偿费就是330万元，且已经全部支付，女子哪来巨额的财产？

此外，针对张姓男子向有关部门反映女子生活作风问题，但截至目前没收到任何调查处理结果，文章质问：“生活作风问题调查并不复杂，半年时间没有结果，有关部门到底有没有调查？如果在调查，又调查得怎么样了？”