中国云南镇雄煤矿事故调查结果出炉，当局建议对40名责任人追责问责。

综合央视新闻和澎湃新闻星期四（10月8日）报道，中国国家矿山安全监察局云南局日前公布《昭通镇雄大营煤矿有限公司“12·24”较大煤与瓦斯突出事故调查报告》。

云南昭通市镇雄县大营煤矿有限公司大营煤矿（简称大营煤矿）2025年12月24日晚上8时01分许发生一起煤与瓦斯突出事故，造成七人遇难，直接经济损失1596万2000元人民币（305万新元）。

经调查认定，这是一起因企业主体责任落实不到位、地方煤矿安全监管不力，煤矿出现瓦斯动力现象后未按照突出煤层管理，在未消除突出危险的情况下，掘进作业造成的生产安全责任事故。

事故调查组对40名责任人员提出追责问责建议。其中，大营煤矿法定代表人、矿长等五人移交司法机关依法处理；大营煤矿安全副矿长、生产副矿长等11人给予暂停或吊销安全生产知识和管理能力考核合格证、行政罚款等处罚；东煌煤业公司法定代表人、总经理两人给予行政罚款；煤矿安全生产技术服务机构两人给予行政罚款；昭通市能源局、镇雄县等20名事故相关责任人给予党纪政务处分及组织处理。

对大营煤矿给予行政罚款，暂扣煤矿安全生产许可证，责令停产整顿，并进行智慧化改造。对东煌煤业公司给予行政罚款。对煤矿安全生产技术服务机构给予行政罚款并责令停业整顿。责令镇雄县能源局、昭通市能源局、镇雄县委、县人民政府作出书面检查。