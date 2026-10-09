中国广东省人大常委会副主任张硕辅任上落马，曾因砍树风波仕途受挫，香港媒体引述消息称，他在中国国庆节前夕已被带走。

中共中央纪委国家监委网站星期四（10月8日）通报，张硕辅涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查。9月29日闭幕的广东省十四届人大常委会第二十七次会议后，广东人大发布的官方消息未提及张硕辅出席会议。据香港《明报》、“香港01”等媒体了解，张硕辅当时已被带走，消息延至中国国庆后对外通报。

星期四下午，广东省人大常委会召开党组扩大会议，表态拥护查处张硕辅，强调要始终做到“党中央禁止的坚决不做”，“严格执行重大事项请示报告等制度”。

《明报》引述消息称，这暗示张硕辅涉及“重大事项未请示报告”等严重问题。

报道称，曾任中共广州市委书记的张硕辅被视为政治明星，但从2020年底开始，张硕辅任内广州市砍伐移除三千多株老榕树，造成负面影响。广东省纪委当时成立问责调查组，通报指此举是典型的破坏性“建设”行为，对10名领导干部严肃问责。

延伸阅读 广东省人大副主任张硕辅任上被查

张硕辅在2021年12月被免去市委书记职务，后任广东省人大常委会党组成员、副主任。

据报道统计，过去两年，除了长沙人张硕辅，已有不少湖南籍高官落马，包括前山西省长金湘军、前湖北省委书记蒋超良、前重庆市长胡衡华、前全国人大财政经济委员会副主任委员易炼红等。