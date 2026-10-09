下周举行的巴黎车展将迎来创纪录的20个中国汽车品牌参展。尽管欧盟贸易壁垒不断增加，中国车企仍迅速拓展欧洲市场，对欧洲同行构成强劲挑战。

据路透社报道，今年参展的中国品牌数量将是2024年上届车展的两倍。除比亚迪和奇瑞等已有一定知名度的品牌外，问界和阿维塔等新面孔也将亮相。

本届车展正值欧洲汽车业的关键时刻，欧洲车企将借此推出新车型，增强投资者对它竞争力的信心。冠病疫情以来，欧洲车企在中国的销量大幅下滑；中国车企则因基本被挡在美国市场之外，加上国内需求转弱，日益将目光转向欧洲。

咨询公司Grant Thornton Stax合伙人昆茨（Brad Kunz）说：“中国车企的想法是：‘美国市场走不通，我们必须设法主导欧洲市场。’如果美国允许中国车企进入，欧洲就不会成为竞争如此激烈的战场。”

施密特汽车研究公司（Schmidt Automotive Research）的数据显示，今年第二季度，中国品牌在欧洲的市场份额达到10.7%，高于一年前的5.7%，也超过了自70年代起进入欧洲市场的日本品牌。

欧盟两年前对中国制造的纯电动车加征关税，中国车企则通过扩大燃油车和插电式混合动力车业务应对。今年第二季度，中国品牌在西欧插电式混合动力车市场的份额超过26%，而两年前同期仅为2.2%。

目前，欧洲汽车业正推动对中国插电式混合动力车加征关税。与此同时，欧盟也在制定包含“欧洲制造”条款的法规，要求电动车的本地制造占比达到规定门槛，才有资格获得主要补贴或政府采购合同。