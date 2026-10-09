美国政府采取新一轮行动，查封七个互联网域名，以打击与中国永信至诚科技集团有关联的黑客活动。中国外交部回应表示，坚决反对出于政治目的散布虚假信息。

路透社报道，美国司法部星期四（10月8日）发布声明说，这些域名被用于协助中国黑客扫描和入侵美国及其他国家的关键基础设施系统。

美司法部说，这是美国第二次公开采取行动，破坏永信至诚科技集团的黑客基础设施。美国政府2024年9月曾宣布，在法院授权下瓦解了这家公司运营的一个僵尸网络。该网络由美国及世界各地超过25万台遭入侵的个人和家庭设备组成。

时任美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）当时说，永信至诚科技集团是代号为“亚麻台风”（Flax Typhoon）的中国大型黑客组织的幕后推手，并为北京的安全机构执行情报收集和侦察任务。

针对美国司法部关于中国网络攻击的言论，中国外交部发言人毛宁星期五（9日）在例行记者会上称，中方一贯坚决反对并依法打击黑客活动，同时坚决反对出于政治目的散布虚假信息、制造各种杂音。

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毛宁说，维护网络安全是中美的共同关切。中国敦促美国摒弃双重标准和政治操弄，与中国通过平等对话协商共同应对网络安全风险，构建和平稳定、相互尊重的中美网络关系。