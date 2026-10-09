知情人士称，太盟投资集团（PAG）正与中国恒大集团的清盘人就收购恒大旗下物业管理子公司的多数股权进行独家谈判。

彭博社星期五（10月9日）引述知情者称，这家亚洲私募股权公司目前正就收购恒大物业股权的最终条款进行磋商。

恒大物业的股价今年以来变化不大，公司市值约123亿港元（20亿新元）。

彭博社上月曾报道，在与广东省旅游控股集团的谈判破裂后，太盟、华平投资和信宸资本等私募股权公司考虑对恒大物业提出新的收购报价。

知情人士称，谈判仍在进行中，能否达成协议尚无定论。太盟发言人拒予置评。恒大清盘人的代表未立即回复置评请求。

恒大物业上周发布公告称，母公司的清盘人与一名选定的投标人已同意就潜在交易进行独家谈判，谈判在10月27日截止。公告未透露投标人的身份。

恒大曾是中国房地产繁荣时期的代表企业，但创办人许家印上个月因欺诈罪被判终身监禁，涉及虚增资产和隐瞒负债，令恒大的清盘工作更趋复杂。法院也下令没收许家印的资产，并对他旗下公司处以约158亿元人民币（30亿新元）罚款。

恒大拖欠境外债权人约450亿美元（576亿新元）。清盘人此前一直寻求处置许家印估值约77亿美元的资产，以偿还部分债务。