台湾知名主持人蔡康永现身民进党台北市长候选人沈伯洋的竞选总部成立大会后，引发中国大陆舆论批评。新华社前驻台记者明金维发文，批评蔡康永在原则问题上挑衅大陆网民，“不可能原谅”，并扬言将与在两岸政治立场上模糊不清的“两面派”斗争到底。

明金维经营的微信公众号“明叔杂谈”星期五（10月9日）发表题为《台湾的“蔡康永们”应该认真听取大陆网民的意见》的文章，批评蔡康永现身沈伯洋竞选活动，并要求台湾艺人、企业家在支持一个中国原则、反对台独及支持两岸统一等问题上明确表态。

明金维曾任新华社国际部记者，并曾赴台湾驻点采访。他在文章中质疑，蔡康永此前解释出席活动是为了了解不同政治人物的观点，但蔡康永当天坐在贵宾席、手持应援棒，实际上就是为沈伯洋站台。

他认为，蔡康永若只是想了解候选人政见，完全可以通过其他途径，没有必要亲自出席造势活动。“我非常清楚，台湾整天搞的那些极其无聊的竞选活动，哪个名人到哪个场子，都是提前勾兑好的，都有极强的政治色彩，这根本不是‘随便看看’那么简单。”

他还称，蔡康永在争议爆发后清空微博内容，反映出一种“不服气”和“软对抗”的情绪。

文章进一步批评，部分台湾艺人一方面希望在大陆市场发展，另一方面却回避在两岸政治问题上明确表态，是一种“精致利己主义者”的做法。

明金维强调，对于希望在大陆发展的台湾名人、艺人和企业家，在支持一个中国原则、反对台独及支持两岸统一等问题上，没有任何模糊空间。

文章称，蔡康永在原则和底线问题上挑衅大陆网民，“我们是不可能原谅蔡康永的”。对于那些不敢在原则问题上表态的“骑墙派”，以及与台独人士保持联系的“两面派”，“我们肯定要与他们斗争到底”。

蔡康永上星期天（10月4日）现身沈伯洋竞选总部成立大会，但未公开表态支持特定候选人。他当时解释，自己只是想了解不同候选人的政见，如果有机会访问每一位候选人会很棒。经纪人也表示，蔡康永正考虑访问台北市长选举的两名候选人，因此先到现场了解情况。

但事件随后在大陆网络引发争议。蔡康永拥有逾3600万粉丝的微博账号内容已清空，部分大陆商业合作伙伴也陆续与他切割。