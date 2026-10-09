中国财政部宣布，安排动用5500亿元（人民币，下同，约1050亿新元）地方政府债务结存限额，以增强基层财政保障能力，并支持地方扩大有效投资。这是中国为稳定经济增长推出的最新一项增量财政政策。

据中国财政部星期五（10月9日）发布的消息，财政部近日按照中共中央和国务院部署，安排使用5500亿元地方政府债务结存限额。

财政部说明，3000亿元一般债务结存限额将全部分配给县区使用，以增强基层财政保障能力；另外2500亿元专项债务结存限额，将分配给今年第四季度“有实际项目资金需求”的地区，并向经济大省倾斜。资金将优先保障在建项目，新建项目则聚焦“六张网”建设等重点领域，以发挥政府投资的带动作用。

地方政府债务结存限额，是指地方政府法定债务限额与实际债务余额之间的差额。此次安排意味着地方政府今年第四季度获准使用额外5500亿元债务额度，可通过发行地方政府债券增加资金来源。

中国国务院9月底召开常务会议，要求针对当前经济运行中的问题，推出一批务实管用的增量政策，其中包括用好地方政府债务结存限额。

中国近年多次在第四季度动用地方政府债务结存限额，以支持地方财政和投资。2022年、2024年和2025年的使用额度分别为5000亿元、4000亿元和5000亿元，今年的5500亿元创下近年新高。

粤开证券首席经济学家罗志恒向第一财经分析，此次政策既延续过去盘活地方债务空间的做法，也有助于缓解基层财政压力，并推动投资项目尽快落地，对稳定第四季度经济增长发挥作用。

中国财政部表示，将督促各地加快债券发行和资金拨付进度，推动项目尽快形成实物工作量，确保政策早日落地见效。

中国财政部同日发布的《2026年上半年中国财政政策执行情况报告》也提出，将继续实施更加积极的财政政策，根据宏观经济运行情况及时推出增量政策，加大逆周期调节力度，扩大内需、优化供给，并加强民生保障，推动经济持续向好发展。