中欧经贸谈判期间，欧洲议会通过一项对华政策建议报告，要求欧盟更有力地维护自身利益，并就人权问题、台湾问题等表达立场；中国方面指报告粗暴干涉中国内政，已向欧盟提出严正交涉。

欧洲议会官网星期四（10月8日）发布的新闻稿显示，报告主张在保持对话的同时，采取更强硬、立场更鲜明的对华政策，以维护欧盟利益。 报告以454票赞成、86票反对、110票弃权通过。

报告呼吁欧中实现经济互惠，并称如果中国不开放市场，欧盟应采取相应的应对措施；报告呼吁中国利用对俄罗斯的影响力，协助结束俄乌战争；报告也主张继续向北京施压，要求其缓解镇压并释放政治犯。

此外，报告在重申欧盟奉行“一个中国”政策的同时，反对任何一方以武力或胁迫改变台海现状。

中国驻欧盟使团星期五（9日）在官网以发言人答记者问形式回应指，有关报告充斥对华意识形态偏见和错误论调，在台湾、涉港、涉澳、涉疆、涉藏、人权等问题上对中国指手画脚，粗暴干涉中国内政，在经贸问题上鼓动经贸问题政治化、泛安全化。

“中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向欧方提出严正交涉。”

发言人说，中欧关系当前正处于重要发展时期，维护中欧关系健康稳定发展符合双方共同利益。中国敦促欧盟坚持对华伙伴关系定位，坚持合作主基调，切实尊重中方核心利益和重大关切，停止干涉中国内政，停止煽动对立对抗，以实际行动维护中欧关系大局。