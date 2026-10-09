中国山西省官方通报，当地一家矿企瞒报事故导致矿工死亡，涉案41人获刑。

据山西省原平市政府官网消息，山西省原平市法院星期五（10月9日）依法对潘当仁等41名被告人犯重大责任事故罪、不报安全事故罪、行贿罪案一审公开宣判。

法院审理查明，潘当仁、王苏东在2003年左右分别投资设立代县精诚铁矿和代县程林铁矿，在2011年国家资源整合时，两人将各自范围内的采矿权转让给代县精诚矿业有限责任公司（简称精诚矿业），整合为一座矿山。

原代县精诚铁矿成为精诚矿业一采区，原代县程林铁矿成为精诚矿业二采区，双方共用一个采矿许可证，但仍在各自采区内独立生产经营。

潘当仁、王苏东在生产经营过程中，将掘进、开采工程发包给无采矿资质的多个工队，工队承包后又将工程分包给无采矿资质的个人，在未取得安全生产许可证期间组织生产，并存在对危害安全的事故隐患采取预防措施不符合要求、不具备安全生产条件所必需的资金投入、安全生产教育培训不到位、未制定完备的应急救援预案、使用无牌照机动车进行生产作业、对驾驶人员的驾驶资格疏于审查、矿山企业停产停建整顿期间违规组织生产等行为。

上述情况导致在2006年至2022年期间，先后发生48起重大伤亡事故，造成54人死亡的严重后果。部分事故发生后，陈开松、陈立普等多名承包工队负责人、分包人未按规定履行报告职责，贻误事故抢救。

潘当仁在经营代县精诚铁矿、精诚矿业一采区期间，为谋取不正当利益，先后给予多名国家工作人员财物共计折合862万6967元（人民币，下同，164万9700新元）；王苏东在经营代县程林铁矿、精诚矿业二采区期间，为谋取不正当利益，先后给予多名国家工作人员共计270万5000元。

法院认为，潘当仁、王苏东等41人作为对生产、作业负有组织、指挥、管理职责的人员，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故，其行为均已构成重大责任事故罪。陈开松等七人在事故发生后，未按规定履行报告职责，贻误事故抢救，其行为均构成不报安全事故罪。

潘当仁、王苏东为谋取不正当利益，多次给予国家工作人员财物，其行为构成行贿罪。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、造成的危害后果以及在犯罪中所起作用，依法对各被告人判处16年至一年不等的有期徒刑，其中包括对潘当仁犯重大责任事故罪顶格判处有期徒刑七年，犯行贿罪重判有期徒刑11年，决定执行有期徒刑16年。