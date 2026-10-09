生成式人工智能（AI）浪潮下，中国互联网掀起孙悟空与林黛玉跨界配对的“二次创作”热潮，两人骑脚车、逛超市等跨越时空同框的剧情迅速走红。但随着短视频平台监管收紧，逾2500条相关内容被下线。

据“星岛头条”报道，齐天大圣孙悟空与葬花落泪的林黛玉，近期被中国网民组成“圣黛CP（情侣）”。他们被设计同框体验各类剧情，有者安排孙悟空“为黛玉大闹地府改生死簿”的情节，逼真画面令不少年轻网民直呼“绝配”。

据中国新闻网消息，86版《西游记》里孙悟空扮演者六小龄童去年5月在采访中回应称，“圣黛CP”走红的视频里，剧照和影视片段来回穿插过渡自然，一点都不牵强、混乱，他认为“挺有意思的”。

不过，随着这波创作热潮持续发酵，平台监管也随之收紧。

短视频平台快手星期四（10月8日）发布针对“AI魔改”视频的专项治理公告，称重点打击利用AI技术对经典影视、动画作品等进行恶意篡改、低俗解构、违规改编等行为。

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平台9月已处置并下线2544条违规内容，其中包括对经典影视作品《西游记》《红楼梦》的人物进行不当婚恋关联或与热门游戏角色产生时空互动等；以及对经典动画片《喜羊羊与灰太狼》进行低俗改编或利用AI技术生成含有暴力恐怖的动画内容。

快手表示，将持续加强审核力度，对违规账号采取警示、限制、封禁等处置措施，并积极优化AI内容生态治理机制，为广大用户尤其是青少年群体营造积极健康的网络空间。